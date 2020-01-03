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3 января • обновлено в 21:35
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"У меня проскакивала": Усик сделал резонансное заявление об УПЦ МП

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Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик выразил восторг главой УПЦ МП Онуфрием.

Как заявил боксер в интервью YouTube-каналу "ВИТРАЖИ: о вере в красках" встреча с митрополитом произвела на него сильное впечатление.

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"Он абсолютный чемпион мира в своем деле. Вне зависимости от весовой категории. Это номер один, если говорить боксерским языком. Он для меня является таким человеком. Я с ним много раз общался, мне очень симпатизирует его духовная сила. Думаю, физически он тоже достаточно сильный. Когда я в первый раз с ним встретился и мы вели диалог, мы стали все немного политизированы. Понятное дело, что у меня проскакивала речь о политике. Просто я хотел для себя понять, как человек ответит на эти вопросы. Меня поразили его ответы, которые были очень развернутыми. Там не было осуждения, какой-то точки зрения, которая должна быть. Он очень доходчиво все объяснил", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, кум Александра Усика Василий Ломаченко был замечен на богослужении УПЦ МП.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Митрополит Онуфрий Александр Усик
Тег
УПЦ МП
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