Официальный бой: Владимир Кличко принял решение

Владимир Кличко (64-5, 53 KO) принял решение в этом году не возвращаться в ринг. Однако легендарный украинский боксер планирует провести один официальный бой.

Главная мотивация украинца – побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира почти в 46 лет.

Такой поединок должен состояться не ранее 11 января 2022 года, когда Владимиру исполнится 45 лет, 9 месяцев и 17 дней. Более реальная дата – весна 2022 года. Например, 26 марта, когда Владимир уже встретит свое 46-летие, сообщает СпортАрена.

Как сообщал OBOZREVATEL, DAZN предложила Владимиру Кличко впечатляющий контракт на проведение трех боев, два из которых – с его бывшими обидчиками Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Эту информацию подтвердил британский промоутер DAZN Эдди Хирн

Свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа.

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