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9 февраля • обновлено в 21:25
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"Позорно": Фьюри выдвинул ультиматум Джошуа

2.2т
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Линейный чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри готов подраться с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона в случае победы в реванше с Деонтеем Уайлдером.

При этом "Цыганский король" выдвинул ультиматум своему соотечественнику, заявив, что согласен провести такой бой только в США.

Новости
Усик сказал, кто победит в бою-реванше Уайлдер - Фьюри

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

"Слушайте, этот бой может состояться в Лас-Вегасе и только в Лас-Вегасе. Это должна быть MGM Grand Arena. Я единственный, кто приехал в Америку и составил здесь конкуренцию. А Джошуа приехал и был нокаутирован маленьким толстяком, а затем в реванше бегал от него весь бой, как собачонка. Он просто бегал. Это было позорно", – приводит слова Фьюри Metro.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч-реванш Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер пройдет 22 февраля, а букмекеры назвали свои котировки на супербой.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
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