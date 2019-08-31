Поветкин – Фьюри: смотреть онлайн чемпионский бой

Российский супертяж Александр Поветкин в субботу, 31 августа, проведет свой 37-й бой на профессиональном ринге.

В Лондоне на O2 Arena Русский Витязь сразится с местным боксером – двоюродным братом эпатажного Тайсона Фьюри Хьюи. Поединок пройдет в андеркарте боя Ломаченко – Кэмпбелл.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Поветкин – Фьюри. Ориентировочное начало – в 22:30 по киевскому времени.

Поветкин – Фьюри

Отметим, что Международная боксерская ассоциация (WBA) выставила на кон поединка свой пояс WBA International. Александр в случае победы намерен бросить вызов линейному чемпиону супертяжелого веса Тайсону Фьюри.

Бокс. Супертяжелый вес

Бой за пояс WBA International

Лондон, O2 Arena

Александр Поветкин (Россия) – Хьюи Фьюри (Великобритания)

_______________________________

БОЙ НЕ НАЧАЛСЯ

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Поветкина Андрей Рябинский раскрыл неожиданную правду о российском боксере.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!