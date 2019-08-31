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Поветкин – Фьюри: смотреть онлайн чемпионский бой

1.7т Читать материал на украинском

Российский супертяж Александр Поветкин в субботу, 31 августа, проведет свой 37-й бой на профессиональном ринге.

В Лондоне на O2 Arena Русский Витязь сразится с местным боксером – двоюродным братом эпатажного Тайсона Фьюри Хьюи. Поединок пройдет в андеркарте боя Ломаченко – Кэмпбелл.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Поветкин – Фьюри. Ориентировочное начало – в 22:30 по киевскому времени.

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Поветкин – Фьюри

Поветкин – Фьюри

Отметим, что Международная боксерская ассоциация (WBA) выставила на кон поединка свой пояс WBA International. Александр в случае победы намерен бросить вызов линейному чемпиону супертяжелого веса Тайсону Фьюри.

Бокс. Супертяжелый вес

Бой за пояс WBA International

Лондон, O2 Arena

Александр Поветкин (Россия) – Хьюи Фьюри (Великобритания)

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БОЙ НЕ НАЧАЛСЯ

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Поветкина Андрей Рябинский раскрыл неожиданную правду о российском боксере.

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Персоны
Хьюи Фьюри Александр Поветкин
Место
Англия Лондон
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