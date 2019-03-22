"Потерял ценность": промоутер Ломаченко резко высказался о бое украинца

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченко, заявил, что бой украинца с американцем Майки Гарсией стал менее ценным после поражения представителя США от Эррола Спенса.

"Во время ланча с Бобом Арумом в Беверли-Хиллз он заявил, что бой между Ломаченко и Гарсией потерял свою ценность после последнего выступления американца против Спенса. Он назвал его "дворняжкой" за такое слабое выступление", – рассказал авторитетный журналист Майк Коппинджер в социальной сети Twitter.

Василий Ломаченко и Боб Арум boxingscene.com

At lunch with Bob Arum in Beverly Hills, he says a fight between Vasiliy Lomachenko and Mikey Garcia has lost its value after the latter’s performance vs. Errol Spence. Called Mikey a “mutt” for what he perceived as a weak effort — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 21, 2019

Отметим, что Василий Ломаченко считает Майки Гарсию наиболее желанным для себя соперником.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер Майки Гарсия после поражения от Эррола Спенса, которое стало первым в карьере американца, высказался о возможном поединке против Василия Ломаченко.

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