"Потерял ценность": промоутер Ломаченко резко высказался о бое украинца

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченко, заявил, что бой украинца с американцем Майки Гарсией стал менее ценным после поражения представителя США от Эррола Спенса.
"Во время ланча с Бобом Арумом в Беверли-Хиллз он заявил, что бой между Ломаченко и Гарсией потерял свою ценность после последнего выступления американца против Спенса. Он назвал его "дворняжкой" за такое слабое выступление", – рассказал авторитетный журналист Майк Коппинджер в социальной сети Twitter.
Василий Ломаченко и Боб Арум
boxingscene.com
At lunch with Bob Arum in Beverly Hills, he says a fight between Vasiliy Lomachenko and Mikey Garcia has lost its value after the latter’s performance vs. Errol Spence. Called Mikey a “mutt” for what he perceived as a weak effort— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 21, 2019
Отметим, что Василий Ломаченко считает Майки Гарсию наиболее желанным для себя соперником.
Как сообщал OBOZREVATEL, боксер Майки Гарсия после поражения от Эррола Спенса, которое стало первым в карьере американца, высказался о возможном поединке против Василия Ломаченко.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!