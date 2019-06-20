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Потеряет: Ломаченко устроили подставу с боем с Кэмпбеллом

1.3тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Василий Ломаченко потеряет около миллиона долларов в случае проведения поединка против Люка Кэмпбелла в США.

Накануне стало известно, что стороны боксеров не сумели договориться об организации шоу 31 августа в Лондоне. Теперь Всемирный боксерский совет, который выставит на кон вакантный чемпионский пояс в легком весе, организует торги, пишет Sport Arena.

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

По данным издания, за бой в Лондоне украинец заработал бы четыре миллиона долларов и это был бы рекордный гонорар в его профессиональной боксерской карьере. Если поединок пройдет в США, гонорар Ломаченко составит около 3 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о возможной отмене объединительного боя Ломаченко – Кэмпбелл.

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Темы
Ломаченко – КэмпбеллWBC
Персона
Василий Ломаченко
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