''Посмотри, что происходит'': Усик вспомнил забавный случай после боя с Белью

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик восхитился британцами, которые разбираются в спорте.

Украинский боксер рассказал о ситуации с водителем такси, который вез их с футбольного матча в Манчестере после боя с Белью.

"Мы когда ехали обратно с футбола с таксистом, он нам такое про бокс рассказывал. Я просто сидел и думал: "Это просто профессионал, аналитик, комментатор, которого хоть сейчас можно брать экспертом". Потом с ним разговаривали, и он начал говорить обо мне. И парень, который был со мной, такой говорит: "Ты вообще посмотри, что происходит" и показывает на заднее сидение. Он нас довез культурно, красиво, попросил сфотографироваться", - вспомнил событие Усик в интервью Youtube-каналу Usyk17.

Усик - Белью instagram.com/lomus_17

Украинский боксер был в восторге от англичан, которые поразили его своими знаниями в этой области.

"Они просто все в спорте: каждый второй, каждый третий смотрит спорт, занимается спортом. Вроде выглядят не очень спортивно, но вот события, которые происходят у них в стране, они прям вот знают", - восхитился британцами Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик одержал победу над Тони Белью 10 ноября в Манчестере. После боя украинский спортсмен посетил поединок своего друга Александра Зинченко, который выступает за "Манчестер Сити".

Абсолютный чемпион мира в крузервейте признался, что ему не давали прохода болельщики во время матча, а один из партнеров по команде нашего футболиста оказался фанатом Усика.

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