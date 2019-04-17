"Попасть под машину": тренер рассказал об угрозах "врагу Ломаченко"

Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский рассказал, как конкуренты Василия Ломаченко скрыто угрожали прославленному боксеру.

Дмитрий Сосновский

"Были такие ситуации, когда звонит мне тренер какого-то спортсмена и спрашивает, почему его подопечный не едет на соревнования. Я говорю, что едет Вася, потому что он реально сильнее. А тот мне: "А ты не думаешь, что Вася тоже живой человек, может под машину попасть". Я ему говорю: "Ты вообще слышишь, что ты говоришь? Вместо того, чтобы воспитать и подготовить лучше, чем Вася, ты ждешь, когда Вася под машину попадет". Для кого-то Вася чемпион, для кого-то Вася враг и занимает чужое место", – сказал Сосновский в интервью 24.ua.

Напомним, что накануне Дмитрий Сосновский призвал прекратить доставать Александра Усика политическими вопросами.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

Позже российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал от Василия проведения поединка против его подопечного Романа Андреева или оставить один из поясов.

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