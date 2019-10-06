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6 октября • обновлено в 09:05
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Полный зал в Нью-Йорке освистал Головкина после победы над Деревянченко - видеофакт

15.5т Читать материал на украинском

Зрители, заполнившие арену "Madison Square Garden", освистали казахстанского боксера Геннадия Головкина во время его интервью после победы над украинцем Сергеем Деревянченко.

"Спасибо оппоненту, уважаю его команду, это был хороший бой, но я способен на большее. Первые раунды я думал, что это будет легкий бой. Это плохой день для меня, и хороший для Сергея. Я потерял фокус после нокдауна в первом раунде. Этот бой достоин реванша, я готов к таким боям", – сказал Головкин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за вакантные титулы Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и Международной боксерской организации (IBO) прошел в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden и завершился решением судей 114:113, 115:112, 115:112.

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Тема
Головкин – Деревянченко
Персоны
Геннадий Головкин Сергей Деревянченко
Место
США Нью-Йорк
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Весьмирсвами
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Муркин Шура
Муркин Шура
Lisitsin Vitalii, типа сам прокоментировал свой пост....), но зачем сразу себя клоуном обзывать?))))
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Клоуны
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