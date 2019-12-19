"Политическая дубина": Валуев наехал на WADA

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев уверен, что решение WADA отстранить Россию на четыре года от участия в крупных спортивных соревнованиях связано с политикой.

"Я говорил год назад, что перед Олимпиадой, учитывая все юридические процедуры, которые потребуют время, WADA будут искать любую зацепку, чтобы вновь организовать преследование российских спортсменов. Это будет всегда, никогда это не закончится. WADA – это политическая дубина, это все моветон. Как решили, так и будет. Мы не могли не подписаться под соглашениями с WADA, они подписаны всеми вплоть до МОК. Но МОК сегодня умывает руки, а мы обязаны исполнять требования" – цитирует Валуева РИА Новости.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин назвал санкции WADA в отношении России несправедливыми и несоответствующими здравому смыслу.

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение обжаловать санкции WADA в отношении российского спорта.

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