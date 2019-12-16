"Покончим с лживым чемпионом": Ломаченко получил наглую угрозу

Отец и тренер американского проспекта Теофимо Лопеса выразил уверенность в том, что его сын без проблем справится с Василием Ломаченко.

Весной будущего года боксеры проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, а Теофимо Лопес-старший рассказал, что научил своего сына интересным трюкам.

Новости Боксер стал сенсационным чемпионом и заставил Ломаченко подняться в ринг

Теофимо Лопес

"Два года назад я говорил, что мы планируем снести голову Ломаченко, поскольку он лживый чемпион. Он никогда не встречался с такими оппонентами, как мой сын. Мы очень голодны. В марте или апреле 2020 года мы покончим с Ломаченко. Мы сделаем это менее чем за пять раундов. Я обучил сына стилю, который редко используют в боксе. Он остается перед соперником, отбивает удары и использует кулаки оппонента для собственной выгоды", – приводит слова Лопеса-старшего XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес сенсационно нокаутировал во втором раунде ганца Ричарда Комми и завоевал чемпионский пояс по версии Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.

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