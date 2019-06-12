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"Покойся с миром": Владимир Кличко сообщил трагическую новость

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Скончалась самая старейшая фанатка украинского боксера Владимира Кличко - Лидия Смуда.

"Покойся с миром, дорогая миссис Смуда! Я потерял одного из своих самых больших и, возможно, старейших поклонников. Лидия Смуда, родившаяся в 1906 году, умерла мирно в доме престарелых в Гамбурге", - написал боксер у себя в Facebook.

"Покойся с миром": Владимир Кличко сообщил трагическую новость

Наш прославленный экс-чемпион всегда вдохновлялся жизненной мудростью этой пожилой дамы.

"Миссис Смуда дала мне несколько полезных советов и вдохновила меня на всю жизнь. С ее удивительной индивидуальностью и ее сильным подходом "продолжать жить" она является настоящим примером для подражания. "Продолжай двигаться, если ты будешь стоять на месте, ты отступишь", - сказала она мне, и, как вы знаете, с тех пор это мой девиз. За более чем 112 лет жизни она сама никогда не стояла на месте.

Кличко обещал вновь посетить ее в день ее 120-летие.

"К сожалению, она не дожила до этого возраста. Сегодня я хочу выразить свои глубокие соболезнование в связи со смертью миссис Смуды", - подытожил украинец.

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Официальный бой: Владимир Кличко принял решение

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО), победивший в 2015 году Владимира Кличко в чемпионском бою, резко высказался по поводу возможного возвращения украинца в ринг.

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Владимир Кличко
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Романова Мария
Романова Мария
Cпacи6o вcем тем, кто пoказал мне caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/2ynpg8 Пpoстo пpойдя oпрoс полyчила почти пoлугодовyю зapплатy)) Пoльзyйтесь, пока еcть возможнocть=)
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