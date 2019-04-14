"Подумал, что конец": Ломаченко сделал откровенное признание о бое с Кроллой

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко признался, что в бою с Энтони Кроллой в третьем раунде начал праздновать досрочно победу из-за действий арбитра.

Василий Ломаченко

"После второго раунда я понял, что бой сложится для меня легко. Я думал, что во время нокдауна рефери остановил бой. Он прыгнул между нами, показал руками, чтобы мы разошлись, я и подумал, что это конец, поэтому я и праздновал", – сказал Ломаченко в интервью Fight Hub TV.

Новости В сети опубликовали уникальное видео нокаута Ломаченко в бою с Кроллой

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ночь на 13 апреля успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО). Спустя некоторое время появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Однако настоящий диагноз оказался не таким страшным.

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись встречи.

Сам Ломаченко, комментируя бой с Кроллой, рассказал о "самой большой ошибке".

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