Подкрался сзади: Белью "напал" на Усика в Лондоне - опубликовано видео

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (16-0, 12 КО) на вечере бокса в Лондоне случайно столкнулся со своим прошлым соперником Тони Белью.

Знаменитые спортсмены пересеклись на арене О2 перед поединок с участием Диллиана Уайта (26-1, 18 КО) и Оскара Риваса (26-1).

Тони подкрался к украинцу сзади и внезапно приобнял его. Повернувшийся Усик радостно заулыбался, увидев, кто на самом деле совершил "нападение" на него. Британец похлопал украинца по щеке и отвесил ему комплимент: "Классная у тебя куртка".

Напомним, что 11 ноября прошлого года Александр Усик защитил титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе WBC WBA WBO IBF, нокаутировав Тони Белью (30-2-2, 20 КО) в 8-м раунде

15 июля Белью назвал Усика бойцом элитного уровня и уверен, что в супертяжах у него будет прекрасное будущее.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Уайт - Ривас завершился единогласным решением судей в пользу британца.

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