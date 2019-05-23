"Побьем его": знаменитый экс-чемпион мира дерзко высказался об Усике

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман, который сейчас тренирует экс-соперника Александра Усика Майкла Хантера, уверен, что его подопечный победит украинца в матче-реванше в рамках супертяжелого веса.

"Усик пока ничего не сделал в супертяжелом дивизионе. Сначала должны увидеть, что он сделает в хевивейте. Он поднимается в хевивейт, и должен будет определиться – либо он возвращается в тяжелый вес и снова становится абсолютным чемпионом, либо остается в супертяжах. Нельзя вот так просто взять, подняться в хевивейт и начать доминировать. Он проведет пару боев и, возможно, встретится с Хантером. И я вам говорю, что результат будет другим. Мы выиграем бой, побьем его", – сказал Рахман в интервью iFL TV.

Напомним, что Александр Усик победил Майкла Хантера единогласным решением судей в поединке, который состоялся в апреле 2017 года. Все три судьи отдали победу украинцу – 117:110. При этом последний раунд превратился в настоящее избиение американца, которого от нокаута спасло окончание боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик вспомнил о том, как его побили на тренировке.

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