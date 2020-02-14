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15 февраля • обновлено в 00:18
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"По животу можно ударить": Усик рассказал о боксерских навыках Гончарука

1.4т
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Знаменитый украинский боксер, экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик считает, что у премьер-министра Алексея Гончарука есть боксерский потенциал.

Об этом Усик рассказал в комментарии агентству "Українські Новини".

Раритетное фото Алексея Гончарука

Раритетное фото Алексея Гончарука

Українські Новини

Агентство обратилось к Усику с просьбой оценить фото молодого Гончарука, который позировал в боксерских перчатках на одной из вечеринок.

"Стоит в стойке, но локти слишком широко стоят, по животу можно ударить. Потенциал есть!", – сказал Усик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыли раритетные видео с Гончаруком. Так, в годы юности нынешний премьер-министр Украины активно участвовал в различных митингах, а также снимался в массовке телевизионных шоу.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Александр Усик Алексей Гончарук
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