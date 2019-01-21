''Плюнуть на все'': промоутер Усик готов пойти на радикальный шаг

Промоутер украинского чемпиона Александра Усика Эдди Хирн может отменить вечер бокса с участием другого своего клиента – Энтони Джошуа.

Менеджер британца, который владеет поясами WBO, IBF, IBO и WBA, все еще не может найти соперника для своего супертяжа на бой 13 апреля. В связи с этим Хирн всерьез рассматривает возможность переноса шоу из Лондона в США.

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"Команда Деонтея Уайлдера соблюдает режим радиомолчания. С Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом мы ведем переговоры. Какая-то часть меня готова плюнуть на все это, махнуть рукой и сделать Джошуа бой в США против Джаррелла Миллера. Парень входит в пятерку лучших супертяжей мира, в Америке он уже наделал много шума", – сказал Хирн в интервью DAZN.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди Хирн сообщил о том, что уже известна дата следующего боя Александра Усика. Британский промоутер анонсировал обнародование официальной информации.

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