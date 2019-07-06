Перспективного боксера нашли повешенным

Перспективный мексиканский боксер первого наилегчайшего веса Иван Sonrics Рамирес (13-1, 5 КО) был найден мертвым в своем доме в Мериде.

Тело спортсмена, висящее в петле, обнаружила его мать. Полиция не уточняет был ли это суицид или замаскированное убийство.

По сообщениям местной прессы за день до трагедии боксер вел переговоры со своим менеджером насчет следующего поединка в Суринаме. Близкие и друзья Ивана также не замечали никаких странностей в его поведении.

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