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Перспективного боксера нашли повешенным

2.5тЧитать материал на украинском

Перспективный мексиканский боксер первого наилегчайшего веса Иван Sonrics Рамирес (13-1, 5 КО) был найден мертвым в своем доме в Мериде.

Тело спортсмена, висящее в петле, обнаружила его мать. Полиция не уточняет был ли это суицид или замаскированное убийство.

По сообщениям местной прессы за день до трагедии боксер вел переговоры со своим менеджером насчет следующего поединка в Суринаме. Близкие и друзья Ивана также не замечали никаких странностей в его поведении.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что тело известного футболиста было обнаружено в лесу возле его дома. Популярность 26-летнему спортсмену принесло участие в шоу знакомств "Остров любви".

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