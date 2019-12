Перевес на 21 кг: результаты взвешивания Джошуа – Руис 2

По итогам традиционной процедуры взвешивания перед реваншем между текущим обладателем поясов по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом и бывшим чемпионом Энтони Джошуа мексиканец оказался тяжелее на 21 килограм.

Как сообщает Twitter промоутерской компании Matchroom Boxing, вес Руиса составил 128,68 кг, что на 21,18 кг больше массы Джошуа, которая равняется 107,501 кг.

Стоит отметить, что мексиканец набрал почти 7 кг, а британский боксер стал легче на 4,9 кг, несмотря на заявления обоих о желании сбросить вес.

⚖️ WEIGH-IN: The challenger @anthonyfjoshua hits the scales at 237lbs #RuizJoshua2 #ClashOnTheDunes



Watch live: https://t.co/IIGkM2CxZg pic.twitter.com/Mhl4r68JAu