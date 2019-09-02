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2 сентября • обновлено в 14:56
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"Перестали": Ломаченко сделал резкое заявление в Украине

2.2т Читать материал на украинском

Украинский чемпион Василий Ломаченко выразил недоумение по поводу отношения экспертов и болельщиков к его соперникам.

Комментируя победу над Люком Кэмпбеллом, наш соотечественник напомнил всем о достижениях своего британского оппонента.

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"На моих соперников перестали смотреть как на боксеров высокого уровня. Мол, раз там Ломаченко, значит, без вариантов. Моим соперником был парень, который становился олимпийским чемпионом. Я боксировал в весе, который не является моим родным. Там совершенно другие габариты", – сказал Ломаченко по возвращении в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко отметил силу удара Люка Кэмпбелла, признавшись в том, что тот нанес ему болезненные удары. Кроме того, украинец рассказал о том, с кем бы хотел встретиться в ринге.

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Читайте все новости по теме "Ломаченко – Кэмпбелл" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персоны
Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл
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Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
Лома МОЛОДЕЦЬ .
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