"Перестали": Ломаченко сделал резкое заявление в Украине

Украинский чемпион Василий Ломаченко выразил недоумение по поводу отношения экспертов и болельщиков к его соперникам.

Комментируя победу над Люком Кэмпбеллом, наш соотечественник напомнил всем о достижениях своего британского оппонента.

"На моих соперников перестали смотреть как на боксеров высокого уровня. Мол, раз там Ломаченко, значит, без вариантов. Моим соперником был парень, который становился олимпийским чемпионом. Я боксировал в весе, который не является моим родным. Там совершенно другие габариты", – сказал Ломаченко по возвращении в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко отметил силу удара Люка Кэмпбелла, признавшись в том, что тот нанес ему болезненные удары. Кроме того, украинец рассказал о том, с кем бы хотел встретиться в ринге.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!