"Печень открыта": Ломаченко позвонил российскому боксеру в ринг и помог победить

Известный российский боксер Александр Беспутин (14-0, 9 КО) победил своего соотечественника Раджаба Бутаева (12-1, 9 КО) благодаря помощи украинца Василия Ломаченко.

Поединок, на кону которого стоял титул регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе, прошел в Монте-Карло.

Во время перерыва между восьмым и девятым раундами один из секундантов сказал Беспутину: "Звонил Вася, сказал, что у него печень открыта".

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу же после боя Беспутин, который как и Александр Усик является клиентом менеджера Эгиса Климаса, вызвал крымчанина на ринг. Саша вышел на канвас, где обнявшись с россиянином попозировал перед фотокамерами.

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