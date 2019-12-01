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1 декабря • обновлено в 17:42
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"Печень открыта": Ломаченко позвонил российскому боксеру в ринг и помог победить

"Печень открыта": Ломаченко позвонил российскому боксеру в ринг и помог победить
Встреча ознаменовалась необычным моментом
5.5т Читать материал на украинском

Известный российский боксер Александр Беспутин (14-0, 9 КО) победил своего соотечественника Раджаба Бутаева (12-1, 9 КО) благодаря помощи украинца Василия Ломаченко.

Поединок, на кону которого стоял титул регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе, прошел в Монте-Карло.

Во время перерыва между восьмым и девятым раундами один из секундантов сказал Беспутину: "Звонил Вася, сказал, что у него печень открыта".

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Как сообщал OBOZREVATEL, сразу же после боя Беспутин, который как и Александр Усик является клиентом менеджера Эгиса Климаса, вызвал крымчанина на ринг. Саша вышел на канвас, где обнявшись с россиянином попозировал перед фотокамерами.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Александр Беспутин Василий Ломаченко
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Чан Джеки
Чан Джеки
быть ему президентом россии и фамилия класс беспутина.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Да как то пофиг на этих дeбилов.
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Mega Death
Mega Death
Нормальные люди в Монте-карло, а дураки и дальше в окопах сидят.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Mega Death, такое быдлo как ты, паРРаша, на Ольгино сидишь и мычишь, скот помойный.
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