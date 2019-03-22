"Ведут войну": бой Усика попал под раздачу в США

Проведение боя украинца Александра Усика с камерунцем Карлосом Такамом 18 мая является издевательством над фанатами этого вида спорта.

Такое мнение выразили эксперты популярного американского портала World Boxing News, отмечая, что в тот же вечер состоится мегафайт между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и Домиником Бризилом.

Александр Усик

"Необходимость выбирать между двумя такими событиями – печальный факт того, где мы сейчас находимся в боксе. Телевизионные боссы ведут войну за зрителя, которая наносит ущерб всем заинтересованным сторонам. Что еще хуже – дебют Усика в супертяжах был долгожданным. Усик против Такама – это бой, который многие хотят увидеть, чтобы оценить, насколько 32-летний украинец достоин шанса биться с Энтони Джошуа", – отметили в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своих чемпионских поясов в поединке против россиянина Дениса Лебедева. При этом в России высмеяли своего боксера за намерения выйти на этот бой, намекая на колоссальную разницу в классе между бойцами.

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