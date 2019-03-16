Пакьяо может увести соперника у Ломаченко

Легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо собирается вернуться на ринг в июне нынешнего года. Соперником поверженного Флойдом Мейвезером боксера может стать Майки Гарсия, на бой с которым также претендует украинец Василий Ломаченко.

Пакьяо собирается посетить поединок непобежденного американца против чемпиона IBF в полусреднем весе Эррола Спенса. В случае победы Майки, филиппинский спортсмен собирается вступить с ним в переговоры о проведении поединка. Еще одним кандидатом на бой с Пакьяо является обладатель титула WBA Super Кит Терман, сообщает VRinge.

Мэнни Пакьяо Boxing Scene

Напомним, что чемпион мира WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко хочет стать абсолютным чемпионом мира. Один из поясов – WBC – сейчас находится у Майки Гарсии, который перешел в другую весовую категорию.

Эррол Спенс и Майки Гарсия Boxing Scene

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий поединок Василия Ломаченко состоится 12 апреля. Соперником украинского чемпиона станет британец Энтони Кролла. Претендент на титулы нашего боксера понимает, что является аутсайдером боя, однако рассчитывает на свой главный козырь.

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