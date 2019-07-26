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"Отвратительная!" Российский эксперт назвал причину смерти Дадашева

18.3т Читать материал на украинском

Известный российский рефери Юрий Копцев назвал бригаду медиков главным виновником трагической смерти российского боксера Максима Дадашева.

По мнению специалиста, доктора несвоевременно оказали помощь спортсмену.

"Кого и в чем там только не обвиняют! Выскажусь на основании увиденного и известного мне: причиной произошедшего стал медицинский допуск и неоказание первой помощи. На записи видно, что Максим не смог самостоятельно спуститься с ринга, его вели под руки в подтрибунное помещение, где боксеру и стало плохо. Это отвратительная работа бригады скорой помощи и местной спортивной комиссии", – цитирует Копцева SportBox.

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Максим Дадашев

Максим Дадашев

Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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