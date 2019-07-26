"Отвратительная!" Российский эксперт назвал причину смерти Дадашева

Известный российский рефери Юрий Копцев назвал бригаду медиков главным виновником трагической смерти российского боксера Максима Дадашева.
По мнению специалиста, доктора несвоевременно оказали помощь спортсмену.
"Кого и в чем там только не обвиняют! Выскажусь на основании увиденного и известного мне: причиной произошедшего стал медицинский допуск и неоказание первой помощи. На записи видно, что Максим не смог самостоятельно спуститься с ринга, его вели под руки в подтрибунное помещение, где боксеру и стало плохо. Это отвратительная работа бригады скорой помощи и местной спортивной комиссии", – цитирует Копцева SportBox.
Максим Дадашев
Кадр из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 июля Максим Дадашев потерпел поражение от пуэрториканца Субриэля Матиаса после того, как тренер россиянина отказался выпускать подопечного на 12-й раунд.
Сразу после поединка 28-летний боксер был доставлен в госпиталь, где ему сделали операцию по трепанации черепа и ввели в медикаментозную кому.
Дадашев умер 23 июля в Мэриленде, не приходя в сознание.
Украинец Василий Ломаченко заявил, что испытал шок, узнав о смерти своего коллеги по промоутерской компании Top Rank.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик посвятил Максиму трогательное стихотворение.
Экс-тренер Николая Валуева обвинил в смерти Дадашева его американского наставника.
Позже появилось видео последних минут жизни Максима Дадашева.
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