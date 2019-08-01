Отправил сына на смерть: названа причина гибели известного боксера

Погибшему в конце июля аргентинскому боксеру Уго Сантильяну врачи запрещали выходить на ринг. Нарушив запрет, он принял участие в последнем поединке 25 июля и вскоре умер от отека мозга.

Как сообщает Boxeo Mundial, Сантильян провел бой с Эдуардо Абреу в качестве замены, не имея времени на подготовку. Кроме того, в этот период еще действовала дисквалификация по медицинским показаниям, наложенная Союзом профессиональных боксеров Германии после поединка Уго с Артемом Арутюняном 15 июня, во время которого он получил много ударов в голову.

Уго Сантильян WBO

Сантильяна отстранили на 45 дней по рекомендации медиков. По версии СМИ, 23-летний боксер посчитал, что раз дисквалификация действует только на территории Европы, ничто не мешает ему выходить на ринг в Латинской Америке (смертельный бой прошел в Буэнос-Айресе), и пренебрег предписаниям врачей.

По информации аргентинского издания La Nacion, одним из тех людей, которые решили отправить Уго на поединок, несмотря на запрет, был его отец и личный тренер Уго Сантильян-старший. Примечательно, что отец погибшего называет произошедшее несчастным случаем.

"Я бы никогда не отправил своего мальчика на бой, если бы он не был готов. Я ведь его отец и тренер. Уго был отлично тренирован, к тому же в этом поединке выбрасывали не очень много ударов", — сказал Сантильян-старший.

Также мужчина подробно описал последние минуты своего сына в сознании.

"После завершения боя Уго пришел в угол и сказал: "Отец, я победил" (поединок завершился вничью, продлившись полные 10 раундов. — Ред.). Потом рефери нас подозвал. Огласили записи первой и второй судейских карточек — сын чувствовал себя нормально.

Только на третьей карточке он сказал: "Папа, у меня кружится голова". Потом он упал", — вспоминает тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23-летний аргентинец скончался в Буэнос-Айресе после боя с Абреу. Их поединок прошел в один день с поединком Дадашев — Матиас. Россиянин Дадашев также умер спустя три дня в одной из больниц Мэриленда по той же причине — отек мозга.

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