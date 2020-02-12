“Откроет много дверей": Кличко намекнул на возвращение в бокс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заговорил о проведении реванша с Тайсоном Фьюри, если тот одолеет Деонтея Уайлдера в их повторном бою 22 февраля.

"Как не удивительно, я думаю, или хочу, чтобы Фьюри победил. Может у него и не получится, но мне бы этого хотелось. А потом будет реванш между мной и Фьюри. Объявляю ли я о возвращении? Нет. Однако неожиданная победа Фьюри может открыть много дверей и создать интригу", – заявил Кличко в интервью агентству The National.

Владимир Кличко

Он также сделал свой прогноз на реванш Уайлдера и Фьюри, заявив, что поединок закончится или победой американца нокаутом, или победой британца по очкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри подтвердил слова своего соотечественника Диллиана Уайта, который рассказал, что Владимир Кличко жестко нокаутировал Деонтея Уайлдера во время тренировочного лагеря в 2014 году.

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