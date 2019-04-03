Отказ от боя: Ломаченко получил неутешительные новости

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе Ричард Комми не намерен в ближайшее время выходить в ринг против Василия Ломаченко.

Представитель Ганы получил травму в поединке против россиянина Исы Чаниева и не сможет 12 апреля провести объединительный бой с украинцем. Теперь же Комми намерен отложить такой поединок.

Василий Ломаченко и Ричард Комми BoxingScene

"Возвращаясь после травмы, вы не желаете драться с чемпионом или парнем, которого считают лучшим вне зависимости от весовой категории. Вам нужно посмотреть, как себя чувствует ваша рука, и, возможно, перейти к защите титула и посмотреть, готовы ли вы. Вы хотите устроить такой бой, будучи в идеальной форме, чтобы не было никаких оправданий", – приводит слова Комми GhanaWeb.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля Василий Ломаченко проведет защиту своих чемпионских поясов в поединке против британского претендента Энтони Кроллы.

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