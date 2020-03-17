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17 марта • обновлено в 12:18
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Отбор на ОИ-2020: украинский боксер ярко нокаутировал соперника в первом раунде

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Лидер сборной Украины по боксу в весовой категории до 75 кг Александр Хижняк добыл разгромную победу над азербайджанцем Камраном Шахсуварли на Европейском лицензионном турнире в Лондоне.

На YouTube-канале UkraineAtamansPRO появилось видео яркого нокаута в исполнении украинца в первом раунде поединка. Наш соотечественник пошел в атаку с первых секунд боя и несколько раз зажимал Шахсуварли у канатов. Азербайджанец сумел продержаться на ногах менее двух минут, после чего был отправлен в нокдаун. Он довольно быстро поднялся, но судья принял решение остановить противостояние, присудив Хижняку победу техническим нокаутом.

Александр Хижняк

Александр Хижняк

Укринформ

Отметим, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение приостановить Европейский лицензионный турнир, который проходил в рамках отбора на Олимпийские игры 2020 года, из-за пандемии коронавируса. О новых датах его проведения будет объявлено позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, уроженец Украины Федор Черкашин, принявший в 2018 году гражданство Польши, уверенно нокаутировал французского боксера Патрика Менди на престижном турнире.

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Тема
Олимпиада-2020
Персона
Александр Хижняк
Место
Англия Лондон
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