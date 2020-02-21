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21 февраля • обновлено в 18:02
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"Останется перепуганным": промоутер Ломаченко унизил Джошуа

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Энтони Джошуа, который должен провести обязательную защиту титула WBO против Александра Усика, не является элитным боксером.

"Любой, кто не просто проигрывает, а проигрывает нокаутом Энди Руису-младшему, которого в лучшем случае можно назвать супертяжеловесом выше среднего уровня, не является элитным боксером. Кроме того, как можно назвать Джошуа элитным боксером, когда Руис подходит к реваншу с ожирением и без подготовки, а он не нокаутирует и не уничтожает его, весь бой опасаясь пропустить удар", – передает слова Арума издание BoxingScene.

Боб Арум

Боб Арум

Bad Left Hook

Он также считает, что британец будет "перепуганным" во всех своих боях до конца карьеры.

"Я думаю, что Джошуа останется перепуганным до конца карьеры. А вы знаете, что происходит с напуганными боксерами", – добавил промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Боб Арум рассказал об условиях, при которых он будет готов продать свою компанию Top Rank.

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Тема
WBO
Персоны
Энди Руис-младший Александр Усик Энтони Джошуа Боб Арум
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