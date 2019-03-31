"Остался неприятный осадок": Гвоздик дал первый комментарий после боя

Украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) не исключил, что француз конголезского происхождения Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО) симулировал травму, из-за которой бой был остановлен.

Гвоздик и Атлас Twitter Top Runk

"Я не знаю, что на самом деле случилось, но лично не понимаю, что там могло произойти. Возможно он и слился, досадно, хотелось провести больше раундов. За время боя не удалось ничего показать, потому что была нервозность. Я не хотел кантовать с 1-го раунда, не хотел бросаться на амбразуру. Хотел прощупать соперника, и в тот момент, когда я начал понимать его, начал находить свой темп и ритм, в этот момент все и закончилось. Так бывает", - заявил украинец сразу после боя.

Напомним, что поединок в Филадельфии завершился досрочно в 5-м раунде после отказа француза продолжать поединок.

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