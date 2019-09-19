"Орал в телевизор": россиянин Гассиев рассказал о сенсационном поражении Джошуа

Российский боксер Мурат Гассиев вспомнил о сенсационной победе мексиканца Энди Руиса над британцем Энтони Джошуа, которое состоялось в июне 2019 года.

"Я удивился. Тогда вместе с Руисом готовился к бою с Лебедевым, а он — с Джозефом Паркером. Мы тренировались в зале. И в итоге я орал в телевизор, чтобы Джошуа проиграл. Если бы он кому-то другому проиграл, то не удивился бы. Я был с Энди в ринге. И был уверен, что Джошуа его одной левой разберет, но Руис молодец, показал характер, волю и желание стать чемпионом", — отметил Гассиев в интервью "РИА Новости".

Кроме того, он заявил, что считает британца Тайсона Фьюри сильнейшим боксером в супертяжелой весовой категории.

"Тайсон Фьюри, на мой взгляд, — это номер один в тяжелом весе. Потом идет Деонтей Уайлдер, а номер три... Не знаю", — добавил россиянин.

Свой последний поединок Гассиев провел в июле 2018 года против Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии. После этого россиянин несколько срывал свое возвращение на ринг из-за травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гассиев отказался проводить бой на разогреве у Усика.

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