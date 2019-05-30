Опытного украинского супертяжа избил боксер-дебютант: опубликовано видео

Украинский супертяжеловес Максим Педюра (14-14-1, 12 КО) проиграл кубинцу Ленье Перо (1-0, 1 KO). Бой на вечере бокса в Германии завершился нокаутом в первом же раунде.

26-летний Перо с первых секунд захватил инициативу и раз за разом потрясал 41-летнего украинца мощными апперкотами. В конце первого раунда кубинский дебютант провел несколько атак, отправив нашего соотечественника на настил ринга.

Педюра смог подняться, но вскоре вновь оказался на канвасе. Рефери принял решение прекратить избиение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский чемпион мира IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (14-0, 14 KO) избил американца боснийского происхождения Радивойе Калайджича (24-2, 17 КО).

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