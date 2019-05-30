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Опытного украинского супертяжа избил боксер-дебютант: опубликовано видео

2.4тЧитать материал на украинском

Украинский супертяжеловес Максим Педюра (14-14-1, 12 КО) проиграл кубинцу Ленье Перо (1-0, 1 KO). Бой на вечере бокса в Германии завершился нокаутом в первом же раунде.

26-летний Перо с первых секунд захватил инициативу и раз за разом потрясал 41-летнего украинца мощными апперкотами. В конце первого раунда кубинский дебютант провел несколько атак, отправив нашего соотечественника на настил ринга.

Педюра смог подняться, но вскоре вновь оказался на канвасе. Рефери принял решение прекратить избиение.

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Потенциальный соперник Ломаченко победил кошмарным нокаутом: опубликовано видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский чемпион мира IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (14-0, 14 KO) избил американца боснийского происхождения Радивойе Калайджича (24-2, 17 КО).

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Место
Германия
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