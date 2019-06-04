ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Опубликовано новое видео нокаута Джошуа в бою с Руисом: спортивные итоги 3 июня

433Читать материал на украинском

Сборная Украины U-20 впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, а в сети опубликовали новое видео нокаута Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 3 июня.

Кроме того, стало известно, что Руис может быть лишен одного из чемпионских поясов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Джошуа – Руис: опубликовано новое видео впечатляющего нокаута

Украина вышла в исторический четвертьфинал ЧМ по футболу U-20

СМИ: Фонсека покидает "Шахтер"

Официально: "Динамо" совершило трансфер из России

Руиса могут лишить чемпионского пояса – СМИ

"Повторяет историю": Кличко отреагировал на поражение Джошуа

Джошуа путает карты Усику: что случилось и чего ожидать украинцу

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Энтони ДжошуаЭнди Руис-младшийМохаммед КадириПаулу Фонсека
Теги
ФК ШахтерМолодежная сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения