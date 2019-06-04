Опубликовано новое видео нокаута Джошуа в бою с Руисом: спортивные итоги 3 июня

Сборная Украины U-20 впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, а в сети опубликовали новое видео нокаута Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 3 июня.

Кроме того, стало известно, что Руис может быть лишен одного из чемпионских поясов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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