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Обнародована впечатляющая статистика ударов Усика в бою с Гассиевым

6.6тЧитать новость на украинском

Украинский боксер Александр Усик в финальном поединке боксерской Лиги чемпионов (WBSS) полностью деклассировал россиянина Мурата Гассиева. Согласно статистическим выкладкам, количество ударов нашего соотечественника было в разы больше, чем у соперника.

Усик нанес 939 ударов, из которых до цели дошли 252 удара, а Гассиев за весь бой выбросил 313 ударов, но всего 90 оказались точными.

Кроме того, у украинца было колоссальное преимущество по джебам: 519 против 74 у россиянина. Цели достигли 99 (у Мурата - 9).

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Статистика боя Усик - Гассиев

Статистика боя Усик - Гассиев

Статистика боя Усик - Гассиев

Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

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