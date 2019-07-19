Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Опасный": российский чемпион Бетербиев впервые высказался о бое с Гвоздиком

2.8т Читать материал на украинском

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии IBF российский боец Артур Бетербиев рад, что удалось договориться о поединке с обладателем титула WBC украинцем Александром Гвоздиком.

Россиянин назвал украинского чемпиона опасным соперником и прокомментировал подписание контракта с ним.

Новости
"Не все зависит от меня": Гвоздик сделал заявление о бое с Бетербиевым

"Хорошо, что мы договорились об этом поединке. Гвоздик — опасный соперник. Более детально мы будем разбирать его уже с тренерским штабом. Я хотел объединительный бой, и мы договорились о нем", — сообщил россиянин, которого цитирует ТАСС.

Артур Бетербиев

Артур Бетербиев

Объединительный бой Гвоздик — Бетербиев состоится 18 октября в США. По данным ESPN, вероятное место проведения поединка — Liacouras Center в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Федерации бокса РФ Умар Кремлев высказался о бое Гвоздик — Бетербиев, вспомнив Александра Усика.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Александр Гвоздик Артур Бетербиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Merlo Susan
Merlo Susan
Google платить $ 130 до $ 180 за годину для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до ціcєї роботи три місяці тому і заробив $ 8735 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені велику частку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Докладніше тут.. ......... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.WorkLinks3.Com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel