"Опасный": российский чемпион Бетербиев впервые высказался о бое с Гвоздиком

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии IBF российский боец Артур Бетербиев рад, что удалось договориться о поединке с обладателем титула WBC украинцем Александром Гвоздиком.

Россиянин назвал украинского чемпиона опасным соперником и прокомментировал подписание контракта с ним.

"Хорошо, что мы договорились об этом поединке. Гвоздик — опасный соперник. Более детально мы будем разбирать его уже с тренерским штабом. Я хотел объединительный бой, и мы договорились о нем", — сообщил россиянин, которого цитирует ТАСС.

Артур Бетербиев

Объединительный бой Гвоздик — Бетербиев состоится 18 октября в США. По данным ESPN, вероятное место проведения поединка — Liacouras Center в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Федерации бокса РФ Умар Кремлев высказался о бое Гвоздик — Бетербиев, вспомнив Александра Усика.

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