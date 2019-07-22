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"Они невероятны": Белью рассыпался в комплиментах Усику и Ломаченко

1.3т Читать материал на украинском

Британский экс-чемпион мира Тони Белью выразил свое восхищение украинскими суперзвездами бокса Александром Усиком и Василием Ломаченко.

Бывший владелец пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе встретился с нашими спортсменами в Лондоне на поединке Диллиан Уайт – Оскар Ривас. Белью работал экспертом на одном из телеканалов, а в одном из перерывов в трансляции спустился в подтрибунные помещения стадиона.

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Белью тепло пообщался с Ломаченко и Усиком, а также промоутером Александром Красюком. Последний поинтересовался у Тони, не собирается ли тот возобновить карьеру. "О, нет. Я потолстел. Остаюсь на пенсии. Я лишь хочу увидеть этих двух суперзвезд. Они невероятны. Удачи вам, парни!" – сказал Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тони Белью "напал" на Александра Усика во время визита украинца в Лондон.

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Персоны
Александр Усик Василий Ломаченко Тони Белью
Место
Англия Лондон
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