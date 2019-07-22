"Он особый": Кэмпбелл сделал заявление о бое с Ломаченко

Британец Люк Кэмпбелл назвал украинца Василия Ломаченко невероятно сильным оппонентом.

Накануне поединка 31 августа соперник нашего соотечественника поделился ожиданиями от боя, в котором будут разыграны сразу три чемпионских пояса в легком весе.

"У него две ноги и две руки так же, как и у всех остальных. Я уверен в себе, я верю в себя. Я работал всю свою жизнь ради этого боя. Хочу доказать себе и всему миру, что принадлежу к элите. Ломаченко – супербоец. Он показывает высокий класс. Я знаю его давно, еще со времен любительской карьеры. Он особый боксер. Был им в любителях, и остался таким же в профи. На мой взгляд, это будет бой двух лучших боксеров мира в легком весе. То, что мне предстоит биться с таким парнем, только воодушевляет меня", – сказал Кэмпбелл в интервью официальному YouTube-каналу промоутерской компании Matchroom Boxing.

Как сообщал OBOZREVATEL, Люка Кэмпбелла высмеяли после того, как он проиграл дуэль взглядов Василию Ломаченко.

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