Официально: WBC отказался отбирать чемпионский титул у Усика

Всемирный боксерский совет (WBC) не будет отбирать чемпионский титул в украинского тяжеловеса Александра Усика (16-0, 12 КО).

Александр Усик

"WBC единогласно проголосовал за то, чтобы поддержать Усика и сделать все возможное, чтобы оставить его абсолютным чемпионом — единственным в мире. Он попросил разрешения провести бой в тяжелом весе, после которого он известит WBС о своем решении", — цитируют президента WBC Маурисио Сулеймана "РИА Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик отказался от чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым.

Крымчанин анонсировал переход в супертяжи. Дебют Александра в этой весовой категории запланирован на 18 мая в Чикаго. Соперником нашего боксера станет камерунец Карлос Такам.

В США предстоящий поединок нашего чемпиона попал под серьезную раздачу. Кроме того, букмекеры уже назвали фаворита боя Усик — Такам.

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