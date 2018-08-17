Официально: Усик встретится с Белью в Киеве

Украинец Александр Усик проведет в Киеве встречу со своим будущим соперником британцем Тони Белью. Боксеры увидятся во время проведения в столице Украины конгресса Всемирного боксерского совет (WBC), который пройдет с 30 сентября по 5 октября.

Участие Усика подтвердил его промоутер Александр Красюк, а участие Белью – президент WBC Маурисио Сулейман, сообщили в пресс-службе организационного комитета мероприятия.

Отметим, что ранее участие в киевском конгрессе WBC подтвердили легендарные Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу и другие легендарные боксеры прошлого.

Напомним, в Киеве во время конгресса WBC пройдет реванш Виталия Кличко и Леннокса Льюса.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тони Белью назвал вероятную дату боя британского боксера с Александром Усиком.