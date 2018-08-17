МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ЭкономикаШоу

Официально: Усик встретится с Белью в Киеве

7.1тЧитать новость на украинском

Украинец Александр Усик проведет в Киеве встречу со своим будущим соперником британцем Тони Белью. Боксеры увидятся во время проведения в столице Украины конгресса Всемирного боксерского совет (WBC), который пройдет с 30 сентября по 5 октября.

Участие Усика подтвердил его промоутер Александр Красюк, а участие Белью – президент WBC Маурисио Сулейман, сообщили в пресс-службе организационного комитета мероприятия.

Новости
Будущее туманно: у Гассиева возникли серьезные проблемы после поражения от Усика

Отметим, что ранее участие в киевском конгрессе WBC подтвердили легендарные Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу и другие легендарные боксеры прошлого.

Напомним, в Киеве во время конгресса WBC пройдет реванш Виталия Кличко и Леннокса Льюса.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тони Белью назвал вероятную дату боя британского боксера с Александром Усиком.

Читайте все новости по теме "WBC" на OBOZREVATEL.

Темы
WBCУсик - Белью
Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
12
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кихот Дон
Кихот Дон
шо вы дяди мнети тити
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги