Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) назначен обязательным претендентом в супертяжелом дивизионе.

Всемирная боксерская организация (WBO ) издала официальное постановление в соответствии с петицией, поданной адвокатом Джоном Хорньюером.

WBO Championship Committee Resolution - Designation of Mr. Oleksandr Usyk as Mandatory Challenger in the WBO Heavyweight Division https://t.co/xXKdNrAMlv — WBO (@WorldBoxingOrg) 23 июня 2019 г.

Действующим чемпионом WBO в супертяжелом весе является Энди Руис, который также имеет титулы чемпиона мира по версияи WBA, IBO, IBF. Матч-реванш между Джошуа и Руисом запланирован на конец года.

Сенсационная победа Руиса 2 июня стала камнем преткновения для Усика, который подписал контракт с промоутером Эдди Хирном - с единственной целью - встретиться с Джошуа за объединенную боксерскую корону.

С решением WBO возникли некоторые трудности, потому что Диллиан Уайт - боксер с самым высоким рейтингом в весовой категории - хотел, чтобы санкционирующий орган отложил решение до 22 июля - через два дня после того, как он встретится с Оскаром Ривасом в Лондоне.

Однако WBO заявила, что статус Усика как "суперчемпиона" в тяжелом весе дает ему достаточно прав, чтобы обойти Уайта.

Напомним, что Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил Александру статус "чемпиона в отпуске". От титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) украинец отказался сам.

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

После защиты титулов в бою с Тони Белью, Саша принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса, его дебют в супертяжах, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся.

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