Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) назначен обязательным претендентом в супертяжелом дивизионе.

Всемирная боксерская организация (WBO ) издала официальное постановление в соответствии с петицией, поданной адвокатом Джоном Хорньюером.

WBO Championship Committee Resolution - Designation of Mr. Oleksandr Usyk as Mandatory Challenger in the WBO Heavyweight Division https://t.co/xXKdNrAMlv