Официально: супербой обидчика Кличко отменен – названа причина скандала

Поединок британского чемпиона Энтони Джошуа против американца Джаррелла Миллера официально не состоится.

Причиной срыва дебютного для обидчика Владимира Кличко боя в США стала положительная допинг-проба, которую сдал его оппонент. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) отказала Миллеру в выдаче лицензии, из-за чего тот не сможет выйти в ринг 1 июня.

