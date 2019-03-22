Официально: Поветкин неожиданно согласился на бой с Усиком

Промоутер российского боксера Александра Поветкина Вадим Корнилов заявил, что его подопечный согласился биться с украинцем Александром Усиком.
Однако абсолютный чемпион мира, которому в соперники сватают Карлоса Такама, еще не дал окончательный ответ.
"Поветкин дал свое согласие на бой с Усиком, Уайтом или Ортисом. Теперь ждем решения второй стороны", - цитирует Корнилова РИА Новости.
Александр Поветкин и Александр Усик
Как сообщал OBOZREVATEL:
Промоутеры абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе сделали предложение россиянину Александру Поветкину о проведении совместного поединка.
Менеджер украинца Александр Красюк отметил, что у "Русского Витязя" не спешат соглашаться на бой.
Российские СМИ порекомендовали Поветкину воздержаться от поединка с украинским боксером.
Американский боксер Майкл Хантер собирается в следующем поединке сразиться с Поветкиным.
Промоутер Усика рассказал, когда же станет известно имя соперника украинского чемпиона.
Менеджер Поветкина не исключает, что поединок его подопечного с Усиком все же состоится.
Всемирная боксерская ассоциация обязала украинского боксера провести защиту титула против россиянина Дениса Лебедева.
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