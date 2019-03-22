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Официально: Поветкин неожиданно согласился на бой с Усиком

1.8тЧитать материал на украинском

Промоутер российского боксера Александра Поветкина Вадим Корнилов заявил, что его подопечный согласился биться с украинцем Александром Усиком.

Однако абсолютный чемпион мира, которому в соперники сватают Карлоса Такама, еще не дал окончательный ответ.

"Поветкин дал свое согласие на бой с Усиком, Уайтом или Ортисом. Теперь ждем решения второй стороны", - цитирует Корнилова РИА Новости.

Александр Поветкин и Александр Усик

Александр Поветкин и Александр Усик

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Персоны
Александр ПоветкинАлександр Усик
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