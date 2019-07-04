"Нытики хр*новы!": Уайлдер обматерил промоутера Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер в резонансном интервью поведал, что четырежды предлагал поединок британцу Диллиану Уайту, однако каждый раз получал отказ.

Помимо прочего, досталось и промоутеру Уайта - Эдди Хирну, который ведет также дела Александра Усика.

"Я 2 раза лично предлагал Уайту провести бой со мной. Я сказал ему, чтобы он подписал контракт с компанией Эла Хеймона. Всего лишь сделка на один бой. Но он отказался. Это был первый его шанс", - заявил Уайлдер, которого цитирует Worldboxingnews.

Деонтей Уайлдер

"Потом я ему предложил провести бой с Луисом Ортисом, и если он победит, то сразу получит титульный поединок. Я дал ему слово. Все знают, что я всегда держу свое слово. Но он отказался. Это был второй шанс. Затем WBC предложила ему провести бой с Ортисом и он снова отказался. Третий шанс.

Я не хочу, чтобы люди сочувствовали ему, будто ему специально не дают чемпионский поединок. Ему должно быть стыдно, что из-за своих действий он таки остался за бортом. В начале года я общался с Эдди Хирном, его промоутером, и сказал, что готов встретиться с Уайтом, если потом он мне организует бой против Энтони Джошуа. Как мы знаем, этого не случилось. Это был четвертый шанс. Так что, пошел ты на *ер, Хирн, вместе со своим ссыклом Уайтом! Хотите подавать жалобу на WBC, подавайте! В следующем бою я побью Ортиса, а потом встречусь с Фьюри. Нытики хр*новы", - добавил Уайлдер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уайт составил свой список 10 лучших супертяжей, в котором не нашлось места Усику.

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