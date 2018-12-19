''Нужно убить'': Ломаченко выдал секрет о своей подготовке

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко рассказал, что нужно сделать, чтобы выйти на пик формы.

"Пик формы можно сравнить с птицей Фениксом, она восстает из пепла, сжигает себя, а потом начинает возрождаться, как новая птица. То же самое и спортсмен. Чтобы добиться лучшей формы, нужно полностью себя убить, полностью себя сжечь — эмоционально и физически. Лишь после этого ты плавно-плавно сбавляешь нагрузки и выходишь на пик. Ты начинаешь возрождаться, начинает строиться боевая машина, которая выстрелит", — заявил Василий в эфире Youtube-канала "Трендец".

Ломаченко привел пример, как это работает.

"Предположим, 21 числа у тебя бой. Грубо говоря, два месяца назад ты был загнанный, тебе было тяжело, но постепенно ты натягиваешь пружину, и когда она полностью растягивается перед выстрелом, наступает пик. Безусловно, можно и перетянуть и будет только хуже - тут много зависит от тренера", — уточнил украинский чемпион.

Напомним, что в последнем поединке против Хосе Педрасы 8 декабря Василий Ломаченко выиграл единогласным решением судей. Это позволило украинскому боксеру впервые в своей карьере объединить титулы. При этом сам Ломаченко объяснил, почему ему не удалось нокаутировать пуэрториканца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко признался, что особое внимание на тренировках уделяет фокусировке и концентрации.