Гвоздик впервые прокомментировал бой с Бетербиевым

Украинский боксер Александр Гвоздик впервые после боя с Артуром Бетербиевым нарушил молчание.

"Привет друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению не всегда все идет по спланированному сценарию, но главное сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю Артура с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернемся сильнее чем были!" - написал украинец у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двух непобедимых чемпионов прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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