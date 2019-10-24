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25 октября • обновлено в 00:13
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Гвоздик впервые прокомментировал бой с Бетербиевым

Гвоздик впервые прокомментировал бой с Бетербиевым
Украинский боксер написал пронзительный пост в Instagram
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Украинский боксер Александр Гвоздик впервые после боя с Артуром Бетербиевым нарушил молчание.

"Привет друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению не всегда все идет по спланированному сценарию, но главное сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю Артура с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернемся сильнее чем были!" - написал украинец у себя в Instagram.

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Привет друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению не всегда все идёт по спланированному сценарию, но главное сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю @arturbeterbiev с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернёмся сильнее чем были! #illbeback #gvozdyk #teamgvozdyk Dear friends, I’m glad to know how many people supporting me, I’m really appreciate that. Sometimes things happens not as we want to, but those things making us better. Congratulations to @arturbeterbiev you are very tough fighter and true champion. Thanks to my team and all people who were helping me to get ready for this fight! I’LL BE BACK!!!

Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двух непобедимых чемпионов прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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Читайте все новости по теме "Гвоздик – Бетербиев" на OBOZREVATEL.

Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персона
Александр Гвоздик
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Даян Моше
Даян Моше
Два больших спортсмена, оба достойны быть чемпионом, но, победитель один.... сегодня это Бетербиев, он был лучше, а там... мало ли, может, реванш... Что приятно - никакой грязи между ними, оба уважают друг друга, всем бы так.
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