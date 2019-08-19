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"Появилась информация": Усик сообщил о проблеме с дебютом в хевивейте

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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, вероятнее всего, как и планировалось, проведет свой дебютный поединок в хевивейте против Карлоса Такама.

Об этом во время общения с фанатами в социальной сети Instagram сообщил сам украинский боксер. При этом, по его словам, с организацией боя возникли определенные трудности.

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"На данный момент все-таки переговоры ведутся с Такамом. Никакого отказа от него не было. Появилась информация, что он подписал контракт с новой промоутерской компанией и возникли какие-то проблемы. Я об этом не думаю. Моя задача – трудиться. Однозначно бой будет 12 октября в Чикаго. А кто это будет, это уже второй вопрос. Такам – значит, Такам. Кто-то другой – значит, кто-то другой. Но! Будет, наверное, Такам", – заявил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик предложил бой знаменитому российскому супертяжу.

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Тема
Усик – Такам
Персоны
Александр Усик Карлос Такам
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