Прославленный украинский боксер Александр Усик в условиях пандемии коронавируса призвал объединиться, чтобы помочь друг другу в сложной ситуации, а не ждать какой-то помощи от нашей власти.

"Ни президент не поможет, ни Верховная Рада не поможет - нихрена она не сделает. Она сама не может со своими проблемами разобраться. Каждый день оскорбляют друг друга и все сваливают на "попередныкив". Они у себя в этом здании не могут порешать, кто будет главным, а мы за всем этим наблюдаем и получается, что тоже разбиваемся на лагеря и друг друга стебём и все остальное. Ну друзья, ну вы что? Где наша душа?", - заявил Александр во время прямого эфира в Instagram.

Ранее Усик заявил, что не стоит паниковать из-за пандемии коронавируса и призвал украинцев "ждать своего часа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымчанин призвал для борьбы с коронавирусом "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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