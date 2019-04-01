"Нервничал из-за украинцев": тренер Гвоздика оценил бой с Нгумбу

Тренер украинца Александра Гвоздика Тедди Атлас отметил, что его подопечный слишком сильно нервничал на старте боя с Дуду Нгумбу из-за большого количества его соотечественников на арене.

По словам американского наставника "Гвоздя", Александр слишком много времени потратил на то, чтобы приспособиться к оппоненту.

Александр Гвоздик и Тедди Атлас Top Rank

"Было много его соотечественников на арене, и поначалу он немного нервничал. У него ушло немного времени, чтобы нащупать ритм, но он был хорош в каждом раунде. Он начал доминировать, находить его корпус, его джебы начали доходить до цели, и он должен был остановить его, но, к несчастью, случилось то, что случилось. Очевидно, что его соотечественники оказывали на него давление в первой защите титула", – цитирует Атласа vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Александр Гвоздик защитил пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, победив Дуду Нгумбу. Француз снялся с поединка в пятом раунде, сославшись на травму.

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