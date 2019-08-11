Непобедимый украинский супертяж завершил бой мощным нокаутом

Украинский супертяжеловес Тарас Неудачин (4-0, 2 КО) выиграл четвертый бой на профессиональном ринге.

27-летний уроженец Александрии на вечере бокса в столице Намибии Виндхуке в первом раунде нокаутировал нигерийца Акима Тиджани. Уже в дебюте встречи Неудачин загнал оппонента в угол, где ударом слева по корпусу отправил его на канвас.

Как не пытался местный рефери затянуть отсчет, чтобы дать темнокожему боксеру время прийти себя, Тиджани продолжить поединок не смог.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Тарас Неудачин Instagram

Тарас Неудачин Instagram

Новости Украинский супертяж победил эффектным нокаутом

В своем крайнем бою Тарас 24 июня победил Дэнни Нгокве с Конго. В феврале Неудачин одолел единогласным решением судей конголезца Дидье Ньвембве. Дебютировал украинец в январе 2019-го, когда в Кейптауне во втором раунде нокаутировал южноафриканца Нкобани Хлопхе.

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