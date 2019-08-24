Непобедимый украинский боксер Арнольд Хегай (16-0-1, 10 KO) победил Владимира Тихонова (17-2, 10 KO) из России.

Главный поединок вечера бокса в американском Брокен-Арроу во втором легчайшем весе(до 55,3 кг) завершился единогласным решением судей (80-72) в пользу украинца.

29-летний уроженец Грозного построил свою атаку на джебе, демонстрируя высокую скорость. Украинец быстро нашел ключ к обороне соперника, работая сериями и прилично пробивая по корпусу. Кроме того у Хегая прошло несколько ярких хуков в голову.

Россиянин превосходил в количестве ударов, но серьезно уступал в качестве. Наш соотечественник бил более прицельно и мощнее. Несмотря на то, что в некоторых трехминутках Тихонова просто избивали, он смог продержаться все 8 раундов, а в концовке даже нашел силы провести несколько серьезных атак.

Статистика боя

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полную запись этой встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в российском Владимире Хегай уверенно разобрался с представителем Танзании Хайдари Мчаньо.

Ранее Арнольд побил американца Хорхе Диаса (19-6-1, 10 КО). Поединок во втором легчайшем весе прошел в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) и завершился победой нашего соотечественника по очкам.

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